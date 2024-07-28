شمول سكان المناطق "المتنازع عليها" بقرار توزيع الأراضي

2024-07-28 18:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كردستان ساسان عوني، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، شمول الموظفين والمتقاعدين ضمن مناطق المادة 140 "المتنازع عليها"، بقرار توزيع الأراضي السكنية.

وقال عوني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "توجيهات صدرت باتخاذ الإجراءات الرسمية لمنح قطع أراضٍ سكنية لموظفي ومتقاعدي إقليم كردستان من حملة بطاقة المعلومات الخاصة بمناطق المادة 140 والمناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة إقليم كردستان".

وأضاف أن "وزارته عممت كتابا على جميع الوزارات والهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة إقليم كردستان بضرورة اتخاذ ما يلزم من أجل توزيع استمارة منح الأراضي على موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان من حملة بطاقة المعلومات الخاصة بمناطق المادة 140 والمناطق المتنازع عليها، استنادا لقرار رئاسة مجلس الوزراء".

وتابع أن "وزارة البلديات وجهت كذلك برفع الاستمارات بعد ملئها من قبل الموظف أو المتقاعد المعني، مع قوائم الوزارات والهيئات والدوائر والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، لتنهض الوزارة لاحقا بتحديد الأراضي لهم في أقرب موقع من محل إقامتهم".