العراق يودع تموز بلا موجات حر جديدة وكوردستان بانتظار الأمطار في آب

2024-07-28 18:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد راصد جوي يوم الأحد، باستمرار تأثير المرتفع الجوي على العراق.

وقال الراصد الجوي وائق السلامي، أن تأثير المرتفع الجوي شبه مداري سيستمر على أجواء البلاد مع استقرار الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي ولغاية الاسبوع الاول من شهر آب.

وأشار إلى ان الرياح ستكون نشطة على فترات، في حين يستمر تذبذب درجات الحرارة دون موجات حر.

وأضاف أن التوقعات تشير الى احتمالية تشكل حالة جوية (ممطرة) تطال تركيا وايران اقليم كوردستان العراق بداية الثلث الثاني من آب.