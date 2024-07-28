الأمن الوطني يضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة في ثلاث محافظات

2024-07-28 18:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة في محافظات صلاح الدين و نينوى و بغداد.وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد وبعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط دار يستخدم لخزن أدوية ومواد طبية بصورة مخالفة".وأضاف، أنه "جرى متابعة خط سير إحدى العجلات بعد نقلها للأدوية من دار إلى مذخر لغرض خزنها، وبعد جمع المعلومات والأدلة الكافية تم القبض على متهمين إثنين ومصادرة نحو (116) ألف علبة دوائية داخل الدار".وأشار الى أن "مفارزنا تمكنت في محافظة صلاح الدين أيضا من ضبط بناية مكونة من (13) غرفة بداخلها نحو (30) طناً من الأدوية المهربة والمخالف خزنها للضوابط الصحية ومنها تم استخراجه من (الصحيات)".وتابع أنه "في محافظة نينوى تم ضبط مخزنين مخالفين لخزن الأدوية بداخلهما أكثر من (75) ألفاً من الحبوب الدوائية الممنوعة، كما جرى ضبط عجلة تحتوي على نحو (140) ألف علبة دوائية حاول سائقها ومن يرافقه إخفاؤها تحت صناديق من مادة الموز، ليتم مصادرة الأدوية والقبض على الشخصين".وأكد أنه "جرى إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".