نائب: واشنطن تماطل في تثبيت فقرة الانسحاب من العراق

2024-07-28 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو مجلس النواب النائب رفيق الصالحي، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، بأن واشنطن تماطل في تحديد فقرة الانسحاب من العراق، مشيرا الى ان خروج القوات الامريكية ضروري لتحقيق تكاملية الأمن القومي.

وقال الصالحي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "جزءا مهما من تحقيق التكاملية في منظومة الأمن القومي للعراق هو خلو اراضيه من وجود القوات الامريكية التي نرى أنها تلعب دورا سلبيا في المشهد الامني من خلال الاعتداءات المتكررة".

واضاف ان "واشنطن تماطل في مباحثاتها مع بغداد في تحديد فقرة الانسحاب من خلال جداول زمنية ثابتة وهذا الامر يعكس اجندة امريكا في العراق ومحاولتها البقاء رغم الرفض الشعبي لكل الاطياف ووجود قرار نيابي بهذا الاتجاه".

واشار الصالحي الى ان "وضع العراق مستقر امنيا ولديه قوات كبيرة قادرة على درء المخاطر الارهابية او اي اعتداءات اخرى"، مؤكدا بان "الاوضاع تحتم خروج القوات الامريكية من البلاد واي تلاعب او مماطلة من قبل الادارة في واشنطن غير مقبول والعراقيون لن يصمتوا تجاه ذلك".

واشتعل نقاش الانسحاب الامريكي من العراق مجددًا خلال الاسابيع القليلة الماضية بالتزامن مع عودة الضربات والاستهدافات ضد القواعد التي تضم قوات امريكية في العراق وسوريا، فيما كانت القيادة المركزية الامريكية قد اشارت قبل ايام الى ان نشاط داعش المسجل خلال النصف الاول من العام الحالي يشير الى مضاعفة عدد الهجمات مقارنة بالعام الماضي.