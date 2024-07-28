2024-07-28 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق ريبوار بابكئي، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، ان حكومة الاقليم الحالية برئاسة مسرور بارزاني استطاعت تفكيك الأزمات.

وقال بابكئي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "السياسة الحكيمة لحكومة الاقليم الحالية مكنتها من حل الخلافات المعقدة مع بغداد، وخاصة في مجال الرواتب والموازنة".

وأضاف أن "الأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب تم حلها بحكمة ودبلوماسية، رغم ان بعض الجهات السياسية العراقية ارادت وضع العراقيل امام انهاء الخلاف وارادت استمرار الأزمة".

وأشار بابكئي إلى أن "حكومة الإقليم لم تبق أي حجة لبغداد، وبالتالي تم حل أزمة الرواتب بحكمة وصبر، وتفكيك الأزمات الأخرى".

وزار رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس (30 آيار 2024)، العاصمة بغداد لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، إلى جانب لقاءات مع زعماء وقادة القوى السياسية.

ووفقا لبيان صادر عن حكومة الاقليم، فأن اجتماعات مسرور بارزاني خلال زيارته، تناولت آخر التطورات على الساحتين السياسية والأمنية في العراق، والتأكيد على حل القضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وبالأخص تأمين رواتب مواطني إقليم كردستان وضمان حقوقهم ومستحقاتهم المالية.

وحسب البيان فإن، المباحثات تناولت ايضا بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يضمن الأمن والاستقرار للعراق وإقليم كردستان.

وبهذا الصدد كتب مسرور بارزاني على منصة "إكس - تويتر سابقا"، "أنا اليوم في بغداد للتأكيد على حقوق شعب كردستان وحل الخلافات من خلال الحوار وعلى أساس الدستور"، مضيفا أنه" ينبغي أن يكون الاستقرار والاقتصاد القويين من أولوياتنا".