2024-07-28 18:36:07 - المصدر: منصة إيشان

فضحت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، قادة الكيان الصهيوني، وأظهرت مخاوفهم من اندلاع حرب شاملة مع حزب الله اللبناني. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، حيث قالت إن الكيان غير معنية بحرب شاملة مع حزب الله، وإنما توجيه ضربة موجعة له فقط. وتحاول إسرائيل أن تجد طريقا بين التصعيد والتهدئة للرد على حادثة مجدل شمس التي […]

ظهرت المقالة بعد الضربات “الموجعة”.. إذاعة “الجيش الإسرائيلي” تفضح تخوف قادة الكيان من الحرب الشاملة مع حزب الله أولاً على ايشان.