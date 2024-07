أمل جديد.. بكتيريا شائعة في جسم الإنسان “تذيب” خلايا سرطانية

2024-07-28 18:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: اكتشف باحثون أن نوعا شائعا من البكتيريا يمكن أن “تذيب” بعض أنواع الخلايا السرطانية، في نتائج مفاجئة يمكن أن تساعد مرضى الأورام. وحسب موقع “سكاي نيوز” البريطاني، فقد كشفت الدراسات المعملية أن “البكتيريا المغزلية التي توجد بشكل شائع في الفم، أدت إلى انخفاض بنسبة 70 إلى 99 بالمئة في...

