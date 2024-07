وثيقة: ذي قار تطمح لجامعة إيطالية لتعزيز التعاون العلمي والثقافي

2024-07-28 18:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:دعا مجلس محافظة ذي قار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الموافقة على إنشاء جامعة إيطالية في المحافظة، بهدف تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين البلدين من خلال توفير فرص دراسية وتدريبية مشتركة للطلاب. وأكد المجلس في وثيقة رسمية اطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية أن الجامعة ستركز على المجالات...

