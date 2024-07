رسميا: زينب ناصر تباشر مهامها مديرة لدوائر العمل في ذي قار

2024-07-28 18:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرة دوائر العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة ذي قار زينب ناصر اليوم الاحد مباشرتها بالعمل كمديرة لدائرة.وقالت ناصر في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ، انها باشرت بالعمل بشكل رسمي بالمهام كمديرة دوائر العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة ذي قار. واوضحت ان تكليفها جاء بعد ان قدم...

