2024-07-28 19:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكدت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، إلغاء قيادة عمليات محور الشمال "حشدالتركمان" ودمجها بقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة.

وتضمنتوثيقة صادرة من هيئة الحشد بتاريخ اليوم وموقعة من قبل رئيس الهيئة فالح الفياض،اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "دمج قيادة عمليات محور الشمال مع قيادة عملياتكركوك وشرق دجلة، وتشكيل قيادة محور الشمال وشرق دجلة وترتبط بها تشكيلاتالقيادتين أعلاه كافة".

ووفقاًللوثيقة "يُكلف حميد إبراهيم عبد الرضا السهلاني قائداً لعمليات محور الشمالوشرق دجلة، وتكليف يلماز شهباز عباس إبراهيم نائباً لقائد عمليات محور الشمال وشرقدجلة".

وكانمصدر أمني في الحشد الشعبي قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الأول الجمعة، بأن "قراراًصدر من رئاستيّ هئية الحشد الشعبي والأركان بإلغاء قيادة عمليات محور الشمال (قوةالتركمان) التي كان يرأسها أبو رضا النجار والتي تنتشر تشكيلاتها وألويتها فيمحافظتيّ صلاح الدين وكركوك".

وأضافالمصدر أن "القرار صدر من رئاسة هيئة الحشد من دون تحديد الأسباب الموجبةلإلغاء قيادة العمليات".

وتشكلتقوة الحشد التركماني "محور الشمال" بالتزامن مع قرار تشكيل هئية الحشدالشعبي عندما احتل عناصر تنظيم داعش الإرهابي العديد من المحافظات وسيطروا عليها.

وتتولىقوة الحشد التركماني حماية المناطق التركمانية في صلاح الدين وكركوك وشاركت فيالعديد من معارك تحرير المناطق من سيطرة تنظيم داعش في صلاح الدين وكركوك ونينوى.