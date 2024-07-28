الداخلية: القبض على 8 آلاف متهم بالمخدرات منذ بداية العام الحالي

2024-07-28 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واع – محمد الطالبيأكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، التحرك لتأسيس مركز عمليات إقليمي لمكافحة المخدرات مقره في العاصمة بغداد على ضوء الاجتماع الأخير لوزراء الداخلية من الدول الإقليمية، فيما أحصت عدد المضبوطات من المواد المخدرة خلال 7 أشهر.وقال مدير القسم القانوني في مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للوزارة اللواء مهند حاتم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المضبوطات من المواد المخدرة (الحشيشة، الكرستال الكبتاغون وغيرها) بلغ ما يقارب 2 طن و20 كغم، بالإضافة الى القبض على نحو 8 آلاف متهم بين متعاطين ومروجين وتجار منذ بداية العام".وأضاف، أن "العراق يعتبر بلد مرور للمواد المخدرة الا أن السنوات الأخيرة سجل فيها انتشار لتلك المواد وأصبح بلد مرور واستهلاك"، وبين أن "استراتيجية مكافحة المخدرات التي تتبناها الحكومة ووزارة الداخلية حققت نجاحات من خلال زيادة عدد المراجعين من المتعاطين للمستشفيات للعلاج من هذه الآفة".وتابع أن "الاستراتيجية بدأت تقطف ثمارها من خلال توثيق التعاون الدولي وإنشاء او تأسيس مركز عمليات إقليمي لدول الجوار مقره في بغداد على ضوء المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة المخدرات بمشاركة وزراء داخلية دول الجوار في بغداد ".