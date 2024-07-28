برشلونة يبحث عن الحل للتعاقد مع داني أولمو

2024-07-28 20:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

أكدت وسائل اعلام فرنسية أن نادي برشلونة سعيد جداً بقرار لاعب لايبزيغ ومنتخب إسبانيا داني أولمو بالانضمام إلى "البلوغرانا" متجاهلاً العروض الخيالية من أندية أخرى.

وقالت صحيفة أونز مونديال إن "برشلونة يعمل على إيجاد حل للتعاقد مع اللاعب مستقبلاً، بعد أن فشل في كسر الشرط الجزائي في عقده مع لايبزيغ خلال الأيام القليلة الماضية".

وتابعت: "داني أولمو ملتزم بكلمته مع برشلونة رغم العروض الكثيرة والقوية من أندية بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان".

وأضافت أن مهاجم "لاروخا"، الذي شارك أساسياً في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي فازت بها إسبانيا في ألمانيا، لا يزال متمسكاً بشدة بفكرة الانضمام إلى برشلونة.

وواصلت أن أولمو يريد تحقيق حلمه بالعودة إلى نادي حياته، وهي الرغبة التي تجعل انتقاله أقرب قليلاً من كل يوم. في حين أن خيار نيكو ويليامز معقد بسبب دخول باريس سان جيرمان كمنافس قوي، سيما أن رغبة أثلتيك بلباو هي الاستفادة من قيمة الصفقة قدر الإمكان.