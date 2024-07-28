سيناريوهات تأهل منتخبنا الأولمبي الى الدور الثاني في أولمبياد باريس

2024-07-28 20:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتبعثرت حسابات المجموعة الثانية في مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس 2024 بعد خسارة منتخبنا الأولمبي أمام نظيره الأرجنتيني (1-3) وخسارة المغرب أمام أوكرانيا ( 1-2 ) ،إذ تساوت المنتخبات الأربعة في عدد النقاط برصيد ثلاث نقاط وذلك قبل الجولة الثالثة الحاسمة.ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من مجموعات أولمبياد باريس 2024 إلى الدور الثاني، وفي حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط يتم اللجوء للمعايير التالية:- فارق الأهداف الإجمالي -عدد الأهداف التي يمتلكها كل منتخب - النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية - فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية - الأهداف التي سجلها كل منتخب في المتساويين معه في النقاط - خصم نقاط اللعب النظيف على النحو التالي:بطاقة صفراء = -1 / بطاقة حمراء بعد تلقي الصفراء الثانية = 3- / بطاقة حمراء مباشرة = -4 /بطاقة صفراء + بطاقة حمراء مباشرة لنفس اللاعب = -5/ القرعة.وفوز منتخب الأولمبي سيمنحه التأهل المباشر للدور الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراة الأرجنتين وأوكرانيا، ونفس الأمر ينطبق على المنتخب المغربي، وفي حال التعادل وفوز الأرجنتين أو أوكرانيا، فإن منتخب المغرب سيتأهل.في حال تعادل منتخبنا مع المغرب ، وانتهاء مباراة الأرجنتين وأوكرانيا بالتعادل أيضا فسيخرج الثنائي العربي من البطولة.المصدر: روسيا اليوم