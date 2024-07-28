2024-07-28 20:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الاحد (28 تموز 2024)، عن احتمالية تعرض شمال العراق لامطار في الثلث الثاني من اب، فيما تغيب موجات الحر من حتى انتهاء الاسبوع الاول من الشهر المقبل.

وقال السلامي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، انه "يستمر تأثير المرتفع الجوي شبه مداري على اجواء البلاد مع استقرار الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي ولغاية الاسبوع الاول من شهر آب وتكون نشطة على فترات، في حين يستمر تذبذب درجات الحرارة دون موجات حر".

وقال ان "التوقعات تشير الى احتمالية تشكل حالة جوية (ممطرة) تطال تركيا وايران وشمال العراق بداية الثلث الثاني من آب".