2024-07-28 20:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط نحو طنين من المواد المخدرة، والقبض على 8 آلاف متهم بين متعاطٍ وتاجر، منذ بداية العام الحالي. وقال مدير القسم القانوني في مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للوزارة اللواء مهند حاتم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “عدد المضبوطات من المواد المخدرة (الحشيشة، الكرستال الكبتاغون وغيرها) بلغ ما […]

ظهرت المقالة الداخلية: ضبط نحو طنين من الممنوعات والقبض على 8 آلاف متهم خلال 8 أشهر أولاً على ايشان.