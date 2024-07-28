رئيس الوزراء يعزي بوفاة النائب غاندي الكسنزاني: خسرنا شخصية وطنية

2024-07-28 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واعقدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، التعازي بوفاة عضو مجلس النواب غاندي محمد عبد الكريم الكسنزاني، فيما قال إنه "بهذا الفقد قد خسرنا شخصية وطنية ذات أثر طيب".وقال السوداني في تدوينه له على منصة "اكس"، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ببالغ الحزن والأسى، بلغنا رحيل عضو مجلس النواب غاندي محمد عبد الكريم الكسنزاني".وأضاف، أنه "بهذا الفقد، نكون قد خسرنا شخصية وطنية ذات أثر طيب، وسياسياً أسهم في العمل الوطني بإخلاص والتزام".واختتم بالقول: "عزاؤنا الكبير لذوي الفقيد وجميع محبّيه بهذه الخسارة المؤلمة".