2024-07-28 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقدم رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، التعازي بوفاة النائب عن كتلة المبادرة المغفور له غاندي الكسنزاني.وقال المندلاوي في بيان التعزية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة النائب عن كتلة المبادرة المغفور له غاندي نجل الشيخ محمد عبد الكريم الكسنزان زعيم الطائفة الكسنزانية الحسيني في العراق وعموم العالم".وأضاف: "بهذا المصاب الأليم نُعزي السيدات والسادة النواب بوفاة زميل مثابر وحريص على أداء مهامه بكل اخلاص وترك اثرا طيبا في نفوس الجميع ، كما نُعزي اسرة الكسنزاني العريقة وعلى رأسهم زعيم الطائفة السيد نهرو محمد الكسنزان وجميع محبي المغفور له، بأخلص وأعمق التعازي والمواساة".