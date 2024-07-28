في زيارة رسمية لميلوني.. إيطاليا توقع خطة عمل مع الصين مدتها 3 سنوات

2024-07-28 21:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وقعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، الأحد، على خطة عمل مدتها ثلاث سنوات خلال أول زيارة رسمية لها إلى بكين منذ توليها منصبها، وهو ما يعد تعهداً منها بإعادة إطلاق التعاون مع الصين. جاء توقيع خطة العمل خلال اجتماع رئيسة الوزراء الإيطالية مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، وذلك في إطار سعي روما لتحسين علاقاتها التجارية مع بكين بعد خروجها العام الماضي‭ ‬من مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ. وذكرت ميلوني أن زيارتها للصين التي تستمر خمسة أيام تشكل دليلاً على وجود إرادة لبدء مرحلة جديدة وإعادة إطلاق تعاوننا الثنائي، بحسب وكالة رويترز. وقالت في مقطع مصور عرضته شبكة راي التلفزيونية الإيطالية الرسمية، إن خطة العمل تهدف إلى تجربة أشكال جديدة من التعاون. وأضافت ميلوني في وقت لاحق من اليوم إن مذكرة التعاون الصناعي التي وقعها البلدان تشمل قطاعات صناعية استراتيجية مثل التنقل باستخدام وسائل النقل الكهربائية والطاقة المتجددة. وتلتقي ميلوني في وقت لاحق مع الرئيس الصيني، وكبير المشرعين الصينيين تشاو له جي. وشاركت ميلوني في منتدى الأعمال الإيطالي الصيني، والذي تضمن مشاركة شركات إيطالية منها بيريللي Pirelli لصناعة الإطارات، وإيني Eni للطاقة، وشركة الصناعات الدفاعية ليوناردو Leonardo. وذكرت ميلوني أن المنتدى يعطي إشارة أخرى للمصلحة المتبادلة. لتحقيق المزيد من التوازن بين مصالحنا وتبادلاتنا التجارية. وقال لي تشيانغ في افتتاح المنتدى: يتعين على الصين وإيطاليا تبني عقلية الفوز المتبادل وزيادة التعاون التجاري والاستثماري، مما يجعل التعاون أكثر فاعلية واستدامة. كانت إيطاليا في عام 2019 الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، لكنها انسحبت العام الماضي تحت ضغط من الولايات المتحدة بسبب مخاوف إزاء النفوذ الاقتصادي لبكين. وتهدف زيارة ميلوني إلى توضيح بعض الأفكار المغلوطة بشأن انسحاب إيطاليا من المبادرة، والتأكيد على أهمية العلاقات الاقتصادية، بحسب ما قالته وسائل إعلام رسمية صينية.