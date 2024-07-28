محافظ بغداد يعلن انخفاض المشاريع المتلكئة

2024-07-28 21:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، الأحد، انخفاض عدد المشاريع المتلكئة في العاصمة بغداد. وقال العلوي خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً بحضور النائب الأول الإداري علي زيدان والملاك المتقدم في المحافظة، في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، نسعى وبجدية لحسم ملف المشاريع المتلكئة حيث تم عقد اجتماع مع الجهات المعنية بخصوص تلك المشاريع وبعضها توقف منذ العام 2011 والعام 2012 وضمن القرار 347، مبينا أن عدد هذه المشاريع يبلغ 75 مشروعا انخفضت إلى ان وصلت إلى 23 مشروعا والآن تم تحريك 5 مشاريع لتصبح 18 مشروعا متلكأ. وأشار العلوي إلى أن هذا الملف سيكون بنداً ثابتاً على اجتماعات الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات، حيث تطرح المحافظات هذه المشاريع وأسباب التلكؤ والإجراءات المتخذة لتحريكها او إنهاء هذه الملفات.