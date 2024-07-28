وفاة النائب غاندي الكسنزان إثر نوبة قلبية

2024-07-28 21:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتوفي اليوم الأحد، عضو مجلس النواب غاندي الكسنزان إثر نوبة قلبية .وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى انتقل الى رحمة الله تعالى (الشيخ د. غاندي محمد الكسنزان) رحمه الله تعالى".