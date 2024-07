2024-07-28 21:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت وزارة النقل في بيان رسمي عن زيادة ساعات العمل في مشروع مطار الناصرية الدولي بهدف الوصول إلى نسبة إنجاز تبلغ 75 بالمئة بحلول نهاية العام الحالي. انتهى.

