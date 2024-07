مجلس ذي قار: لجنة تقييم أداء مدراء الدوائر تواصل عرض تقاريرها الشهرية

2024-07-28 21:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن عضو مجلس محافظة ذي قار، الدكتور عمار الركابي، أن لجنة تقييم أداء مدراء الدوائر الحكومية في ذي قار تقوم بعرض تقريرها الشهري أمام مجلس المحافظة. وفي برنامج “الناصرية بودكاست” الذي يعرض على تلفزيون الناصرية، أوضح الركابي أن اللجنة، التي تضم أعضاء من مجلس المحافظة وخبراء، تعمل على...

