مدير المستشفى البيطري: اربع مجازر عاملة في ذي قار ومعظمها لا تستوفي الشروط الصحية

شبكة أخبار الناصرية:كشف مدير المستشفى البيطري في ذي قار، الدكتور محمد عزيز، أن هناك أربع مجازر فقط تعمل حالياً في المحافظة، في حين أن معظم المجازر الأخرى قد ألغيت أو أغلقت. وأوضح الدكتور عزيز في برنامج بثته إذاعة الناصرية أن المجازر العاملة موجودة في أقضية الغراف والشطرة والفجر وسوق الشيوخ،...

