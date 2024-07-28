ماذا يجري في شركة نفط الشمال؟.. الاعتقالات تتوالى بتهمة الفساد والتحقيقات مستمرة

2024-07-28 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر في شركة نفط الشمال، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، باعتقال مسؤول بتهمة الفساد، فيما أشار إلى أن هناك أربعة مسؤولين آخرين قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق على خلفية قضايا فساد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني اعتقلت مدير قسم المساحة في شركة نفط الشمال"، مبينا أن "ذلك يأتي غداة اعتقال قوة خاصة تتبع لمجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، ثلاثة مهندسين و10 من موظفي وحراس الشركة".

وأضاف، إن "المعتقلين اتهموا بإرسال كميات من النفط أكبر من المقررة عبر أنبوب نفط كركوك – كردستان إلى شركة نفط خاصة بأربيل لأغراض التصفية ومن ثم إعادتها إلى الحكومة الاتحادية".

وأكد المصدر "إطلاق سراح 10 أشخاص من مجموع 13 محتجزا"، موضحا أن "اثنين من المعتقلينَ الأربعة من المكون الكردي، والآخرين من المكون العربي، والتحقيق جار معهم"، لافتا إلى أن "عمليات الاعتقال جاءت بعد 3 أشهر من التحقيقات المستمرة في القضية".

وقبل أيام، أكد مصدر امني اعتقال موظف لنفس التهمة دون معرفة التفاصيل والحيثيات.