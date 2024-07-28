القبض على "داعشي" في منطقة العامرية

2024-07-28 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، (28 تموز 2024)، عن إلقاء القبض على إرهابي ينتمي لداعش في منطقة العامرية بجانب الكرخ.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ومن خلال عمليات البحث والتفتيش ونصب النقاط الأمنية (السيطرات) المفاجئة والوقتية بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكتب استخبارات الخضراء واثناء اجراء ممارسة امنية وتدقيق حاسبة بيانات المطلوبين، من إلقاء القبض على متهم بالإرهاب، ينتمي الى عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية في منطقة العامرية بجانب الكرخ".

وأضاف البيان "تم تسليم الإرهابي إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".



