بمشاركة دهوك.. إقامة قرعة بطولة الأندية الخليجية نهاية آب المقبل

2024-07-28 21:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكر الأمينُ العامّ لاتحادِ كأس الخليج العربي جاسم الرميحي أن قرعةَ منافسات بطولة الأندية الخليجيّة ستقام أواخر شهر آب / أغسطس المُقبل في مقرِّ الاتحاد في العاصمةِ القطرية الدوحة.

وقال الرميحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "عودةَ بطولة الأندية الخليجيّة لهذا العام ستكون في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل وتستمر حتى شهر نيسان / أبريل من عام 2025 ، وبمشاركةِ ثمانية فرقٍ هي: دهوك العراقي والنصر الإماراتي والعربي القطري والرفاع البحريني والقادسية الكويتي والاتفاق السعودي وأهلي صنعاء اليمني وظُفار العُماني".

وأوضح: إن "منافساتَ البطولة ستنطلق في 24 أيلول / سبتمبر 2024، وتختتم في 25 نيسان / أبريل بعد توقفٍ دام تسعة أعوام".

وبيّن الأمينُ العام لاتحادِ كأس الخليج العربيّ؛ أن "بطولةَ الأندية الخليجية تأتي استكمالاً لدور اللجنةِ التنظيميّة لدول مجلسِ التعاون الخليجيّ، وإن ترشيحَ الفرق جاءَ وفقاً لاستحقاقاتِ كل فريقٍ من قبل الاتحادات الوطنيّة المشاركة في اتحادِ كأس الخليج العربي".