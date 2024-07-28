2024-07-28 21:48:07 - المصدر: منصة إيشان

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الرابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، جرى فيها بحث مجمل الأوضاع في المحافظات، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة، وصدور توجيه بإطلاق حملة تشجير كبرى في الطرق الخارجية. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “السوداني، […]

ظهرت المقالة السوداني يوجه بالاستعداد لزيارة الأربعين وإطلاق حملة تشجير كبرى في الطرق الخارجية أولاً على ايشان.