طيار شراعي عراقي يدخل موسوعة غينيس برفع أكبر علم ضمن الرياضة الجوية

2024-07-28 22:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - امنة السلاميأعلن الطيار الشراعي حسين علي الشيحاني، اليوم الأحد، عن دخول العراق موسوعة غينيتس للأرقام القياسية برفع أكبر علم ضمن الرياضة الجوية .وقال الشيحاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن عالم يرسخ بالإمكانات الفنية الهائلة والمتفوقة على بلادنا، ووجود بلدان توفر امكانات مادية غير محدودة لرياضيها، قمنا بتحقيق تفوق يعجز أمامه رياضي دول العالم ضمن الرياضة الجوية تكلل بتسجيل رقم قياسي عالمي ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية وهو الطيران الشراعي بأكبر علم دولة وهو العلم العراقي خلال الطيران الشراعي بمحرك".وأضاف، "رغم أن هذا الطيران يتميز بمحدوديات معينة، إلا أننا قمنا بوضع منهج تدريبي علمي لمدة سنة ونصف لنتغلب على كل المصاعب المادية والفنية وبإمكانات ذاتية ليتكلل جهدنا بتحقيق هذا الرقم وهو رفع العلم الذي كان بمساحة 270 م2 وربع المتر ضمن سماء بغداد بمكان مجاز رسميا لمزاولة الطيران الشراعي في منطقة الكرغولية"، مشيرا الى "أننا نفذنا في هذه المهمة جميع الشروط التي فرضتها موسوعة غينيس من رفع الأفلام ذات طبيعة معينة مع شهود محايدين ومساحين رسميين وبالتالي أقرت الهيئة التحكيمية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية تحقيق رقم قياسي".وأكد أن "شهادات رسمية من موسوعة غينيس للأرقام القياسية وصلت هذا اليوم"، لافتا إلى أن "هذه المهمة تمت من قبلنا نحن انا الطيار الشراعي الدولي حسين علي كاظم الشيحاني وزميلي القافز المظلي الدولي أحمد وجدي".