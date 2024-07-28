وزير التعليم يؤكد على مراعاة توقيتات العام الدراسي الجديد

2024-07-28 22:36:01 - المصدر: واع

بغداد- واعوجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأحد، بتشكيل لجان مختصة لتنفيذ التعديل التاسع لقانون الوزارة وتسريع إنجاز متغيراته الجديدة، فيما أكد على مراعاة توقيتات العام الدراسي المرتقب 2025/2024 على وفق محددات البرامج الأكاديمية في الدراسات الأولية والعليا.وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ترأس اجتماعا للملاك المتقدم ناقشوا فيه إجراءات وخطوات التنفيذ للتعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988".وأضاف، أن "المجتمعين استعرضوا أهمية التعديلات التي ستعزز الجانب العلمي لدى مؤسسات التعليم العالي وتعضد بيئة السياقات الإدارية والتنظيمية التي من شأنها تحقيق أهداف الجامعات وتشكيلاتها في خدمة المجتمع".ووجّه وزير التعليم الدائرة القانونية بحسب البيان، بـ"تشكيل لجان مختصة من الدوائر المعنية لبلورة التعليمات والأنظمة الخاصة المنصوص عليها في التعديل التاسع لقانون الوزارة وتسريع خطوات التكيف القانوني وإنجاز المتغيرات الجديدة ذات التأثير في العملية التعليمية والبحث العلمي".وتابع، أن "الاجتماع ناقش عددا من المحاور المدرجة على جدول الأعمال واختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي الجلسة بالتأكيد على مراعاة توقيتات العام الدراسي المرتقب 2025/2024 على وفق محددات البرامج الأكاديمية في الدراسات الأولية والعليا".