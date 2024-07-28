إحصائية لعمليات الأمن السياحي خلال النصف الأول من العام 2024

2024-07-28 22:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، إحصائية عن المرافق السياحية المخالفة التي أغلقت خلال النصف الأول من العام الجاري، كما أكدت القبض على 3749 متهما بقضايا إرهابية من قبل الأمن السياحي.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الأمن السياحي في وزارة الداخلية وخلال النصف الأول من العام الجاري أغلق 997 مرفقاً سياحياً مخالفاً و159 شركة مخالفة أيضاً".

وأضاف، إنه "تم القبض على 3749 متهماًِ بقضايا إرهابية وجنائية خلال النصف الأول من العام 2024 من قبل الأمن السياحي أيضاً".