2024-07-28 22:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ديالى، يوم الأحد، إغلاق وتغريم 48 محل ومطعم واتلاف 200 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بحملات رقابية في المحافظة.

وذكر المتحدث باسم دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن"الحملات الرقابية التي نفذت خلال الشهر الأخير في المحافظة أسفرت عن مصادرة وإتلاف أكثر من 200 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة في الأسواق والمطاعم بمناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف العزاوي أن "الحملات أسفرت عن إغلاق 6 محال ومطاعم وتغريم 42 أخرى، فضلا عن إحالة أكثر من 30 صاحب مطعم ومحل للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وأشار الى أن "الكثير من الحملات تنفذ بناءً على شكاوى تردنا من المواطنين يزودون الفرق الرقابية بالمعلومات عن المطاعم والمجمعات التجارية التي تضم مواد غذائية منتهية الصلاحية"، لافتا الى أن "الحملات الرقابية تهدف للحد من حالات التسمم وللحفاظ على سلامة المواطنين".