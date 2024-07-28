رغم أزمات الرواتب والاضراب.. 65% من أوائل كردستان تخرجوا من مدارس "حكومية"

2024-07-28 22:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف الخبير في الشأن التربوي في إقليم كردستان سوران كريم، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، ان نتائج المرحلة الإعدادية في الإقليم، اظهرت تفوق المدارس الحكومية، مايستدعي ضرورة مراجعة اداء المدارس الاهلية والدولية.

وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "النتائج أظهرت تفوق المدارس الحكومية، وندرة المتفوقين في المدارس الأهلية والدولية، وهذا الأمر لضرورة وجود معالجة سريعة من قبل حكومة الإقليم".

وأضاف أنه "من بين 28 متفوقا في الإقليم من الأوائل بينهم أكثر من 18 شخصا تخرجوا من المدارس الحكومية، رغم المشاكل التي يعاني منها التعليم الحكومي والإضرابات وتأخر الدوام بسبب عدم صرف الرواتب".

وأشار إلى أن "هذا الأمر يدعو لمعالجة سريعة، فالمدارس الأهلية رغم أقساطها المرتفعة، لكن نسب النجاح متدينة، وهذا يدعو لمراجعة سريعة وفرض إجراءات معينة على المدارس التي حصلت على نسب رسوب عالية".

وكشفت وزارة التربية في وقت سابق، عن حصول 76 طالبا على معدل 100%، فيما اشارت الى ان مديرية تربية صلاح الدين، أحرزت المركز الأول للفرع الأدبي، اما في نسب النجاح عموما، جاءت مديريات الكرخ الاولى اولا، والرصافة الاولى ثانيا، والنجف الاشرف ثالثا.