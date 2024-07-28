2024-07-28 23:00:08 - المصدر: منصة إيشان

يثير الهجوم، الذي استهدف قرية مجدل شمس الدرزية في هضبة الجولان المحتلة، تساؤلات عن السكان من الطائفة الدرزية في الجولان، وعلاقتهم بإسرائيل. مجدل شمس واحدة من بين أربع قرى درزية في هضبة الجولان، إلى جانب بقعاثا ومسعدة وعين قنية، وتضم جميعها نحو 21 ألف ساكن، وتُعد مجدل شمس كبرى هذه البلدات، ويقطنها نحو 12 ألف […]

ظهرت المقالة بعد قصف “مجدل شمس”.. من هم “دروز الجولان” وما علاقتهم بالصهاينة؟ أولاً على ايشان.