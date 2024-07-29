مدرب اللياقة البدنية احمد جمعة يودع الزوراء

2024-07-29 00:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - عماد الركابيقدم مدرب اللياقة البدنية لفريق الزوراء احمد جمعة شكره لادارة النادي والجهاز الفني بقيادة المدرب عصام حمد بعد ان عمل معهم بالموسم الماضي وعدم تجديده تعاقده لموسم اخر رغم تمسك الادارة والمدرب بخدماته للموسم الجديد واصفاً تجربته مع الزوراء بالناجح رغم عدم ختامها بلقب.وقال جمعة لوكالة الانباء العراقية (واع)، " اشكر ادارة الزوراء التي تفهمت وضعي الخاص لعدم الاستمرار واني انوي ان اقوم بتجربة جديدة مع فريق جديد بالدوري بعيداً عن الاندية الجماهيرية التي اتشرف بالعمل معها لكني لدي طموحي الشخصي بان احقق انجاز لاسمي مع احد فرق دورينا ".وتابع: " اشكر جمهور الزوراء الذي كان سندا كبيرا لفريقنا هذا الموسم وهو احد اهم الاسباب في تحقيق النتائج الجيدة واتمنى للزوراء التوفيق والنجاح هذا الموسم".