تقارير الصحة العامة في بغداد تؤكد تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في الموصل

2024-07-29 00:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في صحة نينوى، يوم الأحد، بأن تقارير الصحة العامة في بغداد، أكدت تسجيل إصابة بالحمى النزفية في الموصل، حيث جاء هذا التأكيد بعد ساعات من نشر خبر عبر وكالة شفق نيوز، عن وجود حالة اشتباه بالحمى النزفية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "الصحة العامة في بغداد اكدت بتقاريرها المختبرية تسجيل اصابة بالحمى النزفية لشاب بعمر 20 عاماً في الموصل".

وأوضح المصدر أن "الكوادر الطبية في مستشفى الشفاء يالموصل والتي يرقد فيها المصاب باشرت باعطائه العلاج والمضادات الحيوية الخاصة بالإصابة، فيما انتقلت فرق اخرى لمحل سكن المصاب لإجراء الفحوصات على بقية أفراد عائلته وتعفير المنطقة ايضاً".

وكان مصدر في صحة نينوى قد افاد صباح، يوم الأحد، بأن الصحة سجلت حالة اشتباه بالحمى النزفية لشاب، فيما بلغت حالات الإصابة في نينوى 12 حالة منذ مطلع العام الحالي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة شفق نيوز، إن "صحة نينوى سجلت حالة اشتباه لإصابة بالحمى النزفية لشاب بعمر 20 عاماً من اهالي ناحية العياضية (غرب الموصل) وهو يتلقى العلاج حاليا في مستشفى الشفاء بالموصل".

وأكد المصدر ان صحة نينوى "تنتظر تأكيد النتائج المختبرية من قبل الصحة العامة في بغداد لتؤكد الاصابة من عدمها"، لافتاً إلى أن "الشاب المشتبه بإصابته كان قد ذبح قبل أيام دابة يعتقد أنها مصابة".

وعن الأرقام التي سجلتها نينوى بالإصابات المؤكدة بالحمى النزفية قال المصدر أن "صحة نينوى سجلت حتى يومنا هذا باستثناء الشاب المشتبه به 12 حالة اصابة منذ مطلع هذا العام من بينهم حالتي وفاة".