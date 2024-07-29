معجب بأدائه.. قائد الارجنتين يهدي قميصه لأيمن حسين

2024-07-29 01:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أهدى النجم الأرجنتين وكابتن المنتخب نيكولاس اوتاميندي قميصه الخاص بالرقم 16 للاعب المنتخب العراقي أيمن حسين، تعبيراً عن اعجبه بمستواه.

وأكد مدافع الأرجنتين اوتاميندي (كابتن الاولمبي الأرجنتيني مواليد 1988)، لاعب فوق السن القانوني في تصريح اطلعت عليه شفق نيوز، بانه أعجب بأداء أيمن حسين، كابتن الاولمبي العراقي وبالهدف الرائع الذي سجله في مرمى فريقه الأرجنتين من راسية جميلة.

وأضاف انه بسبب اعجابه بايمن حسين قرر إرسال قميصه كهدية للنجم العراقي، وبالمقابل قام أيمن بإرسال قميصه للاعب الأرجنتين، بالرقم 18.

وتمكن ايمن حسين من تعديل النتيجة بعد تسجيله هدفاً رائعاً في الشوط الأول من رأسية جميلة سجلها في المرمى الأرجنتين ببراعة عند الدقيقة 45+4.

وخسر المنتخب الأولمبي العراقي أمس السبت، أمام نظيره الأرجنتيني 3-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكرة القدم، لدورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس 2024.