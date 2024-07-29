التربية النيابية تحسم الجدل بشأن احتساب العام الحالي "عدم الرسوب"

2024-07-29 01:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت لجنة التربية النيابيَّة، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، صدور قرار باعتبار العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب.

وأوضحت عضو اللجنة، نجوى كاكائي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، أنَّ "لجنتها لم تناقش قراراً باعتبار العام الدراسي (2023 ــ 2024)، سنة عدم رسوب".

وبينت، أنه "في حال إجرائها فإنها ستكون بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني، لغرض منح الطلبة وقتاً كافياً للاستعداد".