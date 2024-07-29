مسعود بارزاني يعزي نهرو الكسنزاني بوفاة شقيقه

2024-07-29 01:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الاحد، تعازيه للشيخ نهرو كسنزاني زعيم الطريقة القادرية بوفاة شقيقه عضو مجلس النواب العراقي غاندي الكسنزاني.

وقال بارزاني في برقية التعزية التي وردت نسخة منها لوكالة شفق نيوز؛ إنه "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة أخيكم غاندي الشيخ محمد كريم".

وأضاف الزعيم الكوردي؛ أتقدم بالتعازي لك ولعائلتك واشاطركم الحزن. أسأل الله أن يتغمد روح أخيك المرحوم بالسكينة والصبر والسلوان للجميع".

وتوفي في وقت سابق اليوم الأحد، عضو مجلس النواب العراقي غاندي الكسنزان اثر نوبة قلبية حادة.