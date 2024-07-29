وزير الكهرباء يوجه بإنهاء التعارضات في مشروع مجسر الفضيلية

2024-07-29 01:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بإنهاء التعارضات في مشروع مجسر الفضيلية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، تفقد مشروع مجسر الفضيلية قيد الإنشاء ، واجتمع بمسؤولي الشركة المنفذة وملاكات فرع كهرباء الصدر، وجرى حسم كافة القضايا الفنية في مقدمتها التعارضات الموجودة وتسهيل عمل الشركات العاملة هناك".وأضافت، "كما قام الوزير بجولة ميدانية في أحياء المنطقة والتقى المواطنين ووجه بحلول فنية ومعالجات سريعة وصولا إلى تحقيق كهرباء مستقرة ومستدامة".