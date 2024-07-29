إسبانيا تهزم فرنسا وتتوج بلقب اليورو للشباب

2024-07-29 02:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتوج منتخب إسبانيا ببطولة كأس الأمم الأوروبية للشباب (تحت 19 عاما) عقب فوزه على فرنسا بنتيجة 2-0، على ملعب وندسور بارك في أيرلندا الشمالية.وسجل إيكر برافو وأسان دياو، ثنائية الماتادور الإسباني في الدقيقتين 41 و69.وحصد منتخب إسبانيا، لقب اليورو للشباب، للمرة 12 في تاريخه، ليصبح الأكثر تتويجا باللقب القاري، متفوقا على إنجلترا (11 لقبا).وكانت إسبانيا قد بلغت المباراة النهائية، عقب الفوز على إيطاليا في المربع الذهبي بهدف دون رد، بينما فازت فرنسا على أوكرانيا بنفس النتيجة (1-0).يذكر أن منتخب إسبانيا الأول توج أيضا بلقب يورو 2024 قبل أسابيع قليلة، عقب التفوق على إنجلترا في المباراة النهائية، بنتيجة 2-1.