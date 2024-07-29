باريس يحبط سانشو رغم الاتفاق المبدئي

2024-07-29 08:36:02 - المصدر: واع

متابعة – واعيبدو أن أيام الجناح الإنجليزي جادون سانشو، باتت معدودة داخل مانشستر يونايتد، بعدما أصبح قريبا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.ودخل الدولي الإنجليزي، دائرة اهتمامات النادي الفرنسي هذا الصيف، بعد انخراطه في تدريبات اليونايتد، استعدادا للموسم المقبل.وبحسب حساب "سبورتس زون" بموقع تويتر، فإن ثمة اتفاق مبدئي بين سانشو وباريس سان جيرمان بشأن بنود التعاقد.لكن الغريب أن نفس الموقع أفاد بأن سانشو لا يعد الخيار الأول لتعزيز هجوم باريس سان جيرمان، رغم هذا الاتفاق.ويتطابق ذلك مع ما ذكرته إذاعة "RMC"، التي أكدت أن الإسباني نيكو ويليامز هو الخيار الأول على طاولة باريس سان جيرمان.يأتي ذلك في ظل مطالبة مانشستر يونايتد بالحصول على 60 مليون يورو نظير التخلي عن صاحب 24 عاما.