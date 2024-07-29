فاران الى كومو الايطالي

2024-07-29 08:36:02 - المصدر: واع

متابعة – واعانتقل الفرنسي رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد السابق بشكل رسمي إلى الدوري الإيطالي هذا الصيف.وأعلن نادي كومو الصاعد حديثا إلى الدوري الإيطالي عن التوقيع مع فاران بعقد لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم آخر.وقال فاران: "أنا سعيد للغاية ومتحمس لهذا المشروع الجديد ولا أستطيع الانتظار للبدء ومقابلة زملائي في الفريق. هناك أيضًا التحضير البدني للموسم الجديد الذي أتطلع إليه".واختتم: "سألتقي بسيسك فابريغاس مرة أخرى، ولكن ليس كخصم هذه المرة. أنا سعيد للغاية، فأنا معجب حقًا بفلسفته في اللعب وشغفه بكرة القدم. عندما تحدثنا كان من السهل جدًا أن نفهم بعضنا البعض، لذا آمل أن نحقق نتائج إيجابية للغاية".