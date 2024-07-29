"أول انسحاب من الأولمبياد".. لاعب جودو جزائري يرفض مواجهة إسرائيلي

2024-07-29 08:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انسحب الجزائري رضوان مسعود دريس من منافسات الجودو لوزن تحت 73 كيلوغراما للرجال في ألعاب باريس، ليلة أمس الأحد، وقبل يوم واحد من مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول.

وقالت اللجنة الأولمبية الإسرائيلية في بيان إن "منافس توهار انسحب من المنافسة".

وأضافت "ستواصل البعثة الإسرائيلية التنافس مع وضع القيم الأولمبية في الاعتبار، ونعتقد أن هذا النوع من السلوك ليس له مكان في عالم الرياضة".

وفي 2021، انسحب الجزائري فتحي نورين من أولمبياد طوكيو لتجنب نزال محتمل أمام بوتبول في الدور الثاني. ثم تم إيقافه لمدة 10سنوات من قبل الاتحاد الدولي للجودو.

ثم لم يحضر السوداني محمد عبد الرسول لمواجهة بوتبول في الجولة 32 من المباراة على الرغم من خوضه مرحلة الوزن قبلها.

المصدر: سكاي نيوز