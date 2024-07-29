اكتشاف صخرة قد تحمل دلائل على وجود حياة في المريخ

2024-07-29 08:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: عثرت المركبة الجوالة “بيرسيفيرانس” التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، على صخرة على شكل رأس سهم، قد تحمل دلائل على وجود حياة على المريخ منذ مليارات السنين. وقالت “ناسا” إن الصخرة، التي يبلغ طولها نحو متر، اكتُشفت في فوهة جيزيرو على سطح المريخ. وجرى الاكتشاف خلال سير “بيرسيفيرانس” على طول الحافة...

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