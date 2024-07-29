2024-07-29 09:12:01 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسن الفوازافتتح وزير النقل رزاق السعداوي، اليوم الإثنين، خطا جديدا للنقل الجماعي في منطقة الأعظمية بالعاصمة بغدادوذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "هذا الخط هو ال 34 من أصل 72 خطا في العاصمة"،وأضاف أن "الخط الأخير يعد الخط الخامس في منطقة الأعظمية"...يتبع..