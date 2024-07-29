وزير النقل يفتتح خطاً جديداً للنقل الجماعي في منطقة الأعظمية
2024-07-29 09:12:01 - المصدر: واع
بغداد- واع- حسن الفواز
افتتح وزير النقل رزاق السعداوي، اليوم الإثنين، خطا جديدا للنقل الجماعي في منطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "هذا الخط هو ال 34 من أصل 72 خطا في العاصمة"،
وأضاف أن "الخط الأخير يعد الخط الخامس في منطقة الأعظمية"...
يتبع..
افتتح وزير النقل رزاق السعداوي، اليوم الإثنين، خطا جديدا للنقل الجماعي في منطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "هذا الخط هو ال 34 من أصل 72 خطا في العاصمة"،
وأضاف أن "الخط الأخير يعد الخط الخامس في منطقة الأعظمية"...
يتبع..