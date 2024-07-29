أسعار النفط ترتفع بالتزامن مع زيادة التوتر في الشرق الأوسط

2024-07-29 09:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، لتقلص خسائر الأسبوع الماضي وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 81.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0010 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 77.25 دولار للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، خسر برنت 1.8 بالمئة بينما هبط غرب تكساس الوسيط 3.7 بالمئة بسبب ضعف الطلب الصيني والآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

المصدر: وكالات