جنايات الكرخ: الاعدام بحق قاتل مدير استخبارات الناصرية

2024-07-29 09:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، حكما بالاعدام بحق قاتل مدير استخبارات الناصرية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان اقدم على اطلاق النار على المجنى عليه اثناء تأدية عمله كونه ضابط في وزارة الداخلية مما أدى الى قتله في محافظة ذي قار/ قضاء الإصلاح".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 406/ 1/ هـ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".