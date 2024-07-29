القبض على سارق "غير تقليدي" في بغداد

2024-07-29 09:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالقبض على متهم متخصص بالسرقة باستخدام التنويم المغناطيسي في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة السابع تمكن من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال (عملة اجنبية) من احدى المواطنات عن طريق التنويم المغناطيسي، وذلك ضمن منطقة الغدير، مشيرا الى أن عملية القبض تمت بعد استنجاد المرأة طالبة النجدة بالمفرزة ليتم تفتيش المنطقة والقبض عليه.

وبين المصدر، أنه تم تسليمه إلى مركز الشرطة لاكمال الأجراءات القانونية بحقه.