مدرب الكرمة السابق يكشف عن سبب مغادرته للنادي

2024-07-29 09:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – علي المالكي

كشف مدرب نادي الكرمة السابق ناطق حداد، عن مغادرته للنادي بعد صعوده الى دوري نجوم العراق .

وقال حداد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مغادرة النادي جاءت لعدم امتلاكه شهادة البرو التي تؤهله للتدريب في دوري نجوم العراق بحسب شروط الاتحاد العراقي لكرة القدم "، مبينا أنه" عرض عليه اضافة مدرب مساعد يمتلك شهادة البرو، ولكنه رفض ذلك، مؤكداً رغبته بنيل شهادة البرو قريباً من دولة قطر".

وأضاف أنه " تلقى عروضاً من عدة أندية في الدوري العراقي الممتاز وهو في طور دراستها لاختيار الأفضل منها".