رئيس الوزراء يفتتح أول تطبيق لبرنامج الإدارة والتشغيل المشترك للمستشفيات الحديثة

2024-07-29 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أول تطبيق لبرنامج الإدارة والتشغيل المشترك للمستشفيات الحديثة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أفتتح اليوم أول تطبيق لبرنامج الإدارة والتشغيل المشترك للمستشفيات الحديثة في مستشفى النجف الاشرف التعليمي، بالتعاقد مع شركات عالمية مختصة".